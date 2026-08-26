Δήμος Θεσσαλονίκης και KIDS SAVE LIVES: Τριετής συνεργασία για μια πόλη που σώζει ζωές

Τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το KIDS SAVE LIVES, με στόχο την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων στην ΚΑΡΠΑ και τις Πρώτες Βοήθειες, την ανάπτυξη δικτύου απινιδωτών και εθελοντών Πρώτων Ανταποκρινόμενων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Σκούτας και Σπύρος Τζελέπης και ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του KIDS SAVE LIVES Αναστάσιος Στεφανάκης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων, ώστε από το σχολείο και από μικρή ηλικία να αποκτούν βασικές δεξιότητες Πρώτων Βοηθειών και να γνωρίζουν πώς μπορούν να αντιδράσουν σε ένα επείγον περιστατικό. Στόχος είναι η γνώση αυτή να περάσει σταδιακά σε ολόκληρη την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση 10 SHOCK STATIONS σε κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης, με απινιδωτές διαθέσιμους σε 24ωρη βάση, ενώ οι πρώτες εκπαιδεύσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο μήνα.