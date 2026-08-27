Κώστας Καραφώτης και Κάτια Μάνου βάφτισαν της κόρη τους με δύο νονές: “Νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη”

Ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, βάφτισαν την 7 μηνών κόρη τους την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026.

Η μικρή πήρε το όνομα Λυδία και οι γονείς της έλαμπαν από ευτυχία, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή για την οικογένειά τους.

Ο Κώστας Καραφώτης επέλεξε ένα κομψό κοστούμι με καρό σακάκι με λεπτή ρίγα, ενώ η Κάτια Μάνου εντυπωσίασε με ένα μίνι φόρεμα με κεντημένες λεπτομέρειες. Η βάφτιση έγινε όπως ακριβώς είχαν σχεδιάσει οι γονείς το προηγούμενο διάστημα.

Το μυστήριο έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Το ζευγάρι μοιράστηκε αργότερα στιγμιότυπα και φωτογραφικό υλικό στα social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για αυτό το «Θείο Δώρο».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημείωσαν: «Την Κυριακή 23-8-26, βαφτίστηκε η Λυδία μας και πέρα από τη μεγάλη ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για αυτό το Θείο Δώρο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και κάποιους ανθρώπους. Τις 2 υπέροχες νονές μας. Την @annastasia.s, που πέρα από σπουδαία φίλη, έχουμε την τιμή να είναι πια, οικογένειά μας. Τη @theodora_apostolidi μας, που ήταν και είναι οικογένεια μας!».

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε στενό κύκλο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής.