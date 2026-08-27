Ροδόπη: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 53χρονος γυναικοκτόνος – “Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα” είπε

Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος γυναικοκτόνος της Ροδόπης, λέγοντας «το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα».

Ο 53χρονος, αλβανικής καταγωγής, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, σήμερα αναμενόταν να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα όμως λόγω του γεγονότος ότι ακόμα δεν έχει πάρει εξιτήριο, το πιο πιθανό είναι αύριο τελικά να περάσει το κατώφλι των δικαστηρίων.

Παράλληλα κατάθεση έχουν δώσει και τα δύο παιδιά, η 16χρονη που ειδοποίησε την αστυνομία αλλά και ο 19χρονος ο οποίος μετέφερε την μητέρα του, νεκρή, στο νοσοκομείο.

Η δικηγόρος του θύματος, γνωστοποίησε ότι η 44χρονη σήμερα θα υπέβαλλε την αίτηση διαζυγίου και ότι είχε δεχθεί και άλλες φορές επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία η μοναδική καταγεγραμμένη καταγγελία ήταν αυτή στις 21/10/2022 όταν ο 53χρονος συνελήφθη στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή, απειλή μετά από μήνυση του θύματος.

Το άγριο έγκλημα της Ροδόπης

Η 44χρονη Εσμά είχε επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι για να γιορτάσουν τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της, που ήταν χθες. Δούλευε σεζόν στη Θάσο, σε ξενοδοχείο. Την ημέρα των γενεθλίων της κόρης τους ο γυναικοκτόνος δολοφόνησε με μια μαχαιριά στον λαιμό την 44χρονη. Μια ημέρα χαράς μετατράπηκε σε μέρα τραγωδίας και ατελείωτου πόνου.

Η 16χρονη και ο ενήλικος γιος του ζευγαριού βρίσκονταν σε άλλα δωμάτια του σπιτιού, όταν ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους. Ο γιος, μάλιστα, ήταν εκείνος που μετέφερε τη μητέρα του αιμόφυρτη στο νοσοκομείο σε μια προσπάθεια να φθάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να σωθεί.

Τέλος, η μεγάλη κόρη του ζευγαριού ζει στην Κρήτη.