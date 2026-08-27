Ικανοποίηση Αγγελούδη για την αποδοχή των αιτημάτων του από την κυβέρνηση

Την ικανοποίηση του που τα αιτήματα του προς την κυβέρνηση έγιναν αποδεκτά εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης που παραβρέθηκε στην εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη» στο Μέγαρο Μουσικής όπου και μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όπως θα θυμάστε πριν από 20 μέρες είχα ζητήσει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να καταθέσω μια σειρά από διεκδικήσεις και αιτήματα της πόλης, τα οποία αφορούσαν την επιτάχυνση του Μητροπολιτικού Πάρκου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης των 120 στρεμμάτων, την παραχώρηση έκτασης της Αγίας Φωτεινής για να γίνει δημοτικό πάρκο, τον καθαρισμό επιτέλους του Θερμαϊκού από έναν φορέα, ώστε να μη βλέπουμε τις εικόνες κάθε τόσο στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Την έναρξη και την δημοπράτηση ενός γηπέδου για τα Ολυμπιακά ομαδικά αθλήματα που δεν έχει η πόλη και συγχρόνως δύο στρατόπεδα με τα οποία θα απαντήσουμε στο μεγάλο πρόβλημα των χώρων στάθμευσης ανατολικά.

Επίσης είχαμε ζητήσει τον μοναδικό χώρο στο κέντρο της πόλης, ο οποίος εμφανίζεται ως εστία εγκατάλειψης. Μιλάω για το συγκρότημα του Αγίου Μηνά να παραχωρηθούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης προκειμένου να αρχίσουμε μελέτες για την αποκατάστασή του. Σήμερα οι επτά αυτές διεκδικήσεις άκουσα με χαρά ότι γίνονται αποδεκτές και ανακοινώθηκαν οι περισσότερες και με ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση και την χαρά της Δημοτικής αρχής, γιατί τα αιτήματα της πόλης γίνονται αποδεκτά. Και βέβαια να σχολιάσω ότι όταν η διεκδίκηση έχει τεκμηρίωση, έχει ωριμάσει και έχει και μια φωνή που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των πολιτών, δεν μπορεί παρά να μην είναι ικανοποιητική, να μην είναι παραγωγική, αλλά κυρίως να μην είναι αποτελεσματική για την πόλη» δήλωσε ο κ. Αγγελούδης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελόκηπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόκειται να γίνουν τα περισσότερα έργα από κάθε άλλη περίοδο σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη τα οποία «υποδηλώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη όπως και η εξαγγελία για την επέκταση του μετρό δυτικά».

«Οι δήμοι την περίοδο αυτή των τελευταίων ετών και μέχρι σήμερα έχουμε τα περισσότερα κονδύλια από κάθε άλλη φορά για εκτέλεση έργου» δήλωσε.