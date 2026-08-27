Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για 17χρονο που έπεσε στον Θερμαϊκό στο ύψος του Λευκού Πύργου

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την πτώση ενός 17χρονου στη θάλασσα στον Θερμαϊκό κόλπο, στο ύψος του Λευκού Πύργου.

Στελέχη του Λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 17χρονο να έχει ήδη εξέλθει στη στεριά έχοντας τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Άγιος Δημήτριος”, για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.