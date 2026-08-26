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ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα πληρωθούν στο τέλος Αυγούστου

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Στα τέλη του μήνα και ειδικότερα στις 31 Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά τα επιδόματα:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
  • Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)
  • Επίδομα Γέννησης
  • Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα
  • Επίδομα Ομογενών
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Έξοδα Κηδείας
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
  • Κόκκινα Δάνεια
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες
  • Επίδομα Αναδοχής
  • Επαγγελματική αναδοχή
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

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