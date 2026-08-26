ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα πληρωθούν στο τέλος Αυγούστου
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THESTIVAL TEAM
Στα τέλη του μήνα και ειδικότερα στις 31 Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
Αναλυτικά τα επιδόματα:
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
- Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)
- Επίδομα Γέννησης
- Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Επαγγελματική αναδοχή
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας