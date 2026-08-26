ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα πληρωθούν στο τέλος Αυγούστου

Στα τέλη του μήνα και ειδικότερα στις 31 Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά τα επιδόματα: