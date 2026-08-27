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Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 36χρονη που έκανε jet ski στον Γλαρόκαβο – Χειροπέδες στον 53χρονο υπεύθυνο της επιχείρησης

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών για τον τραυματισμό μίας 36χρονης αλλοδαπής (υπηκόου Σερβίας) χειριστή θαλάσσιου μοτοποδήλατου (jet ski) στη θαλάσσια περιοχή Γλαρόκαβου του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, η 36χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση της στη θάλασσα κατά τη διάρκεια χειρισμών του jet ski, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Στην 36χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της και τον υπεύθυνο της επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, όπου παραμένει για εξετάσεις.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης, για παράβαση των άρθρων 306 «Έκθεση» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Π.Κ., καθώς εκμίσθωσε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στην 36χρονη, χωρίς εκείνη να κατέχει την προαπαιτούμενη από τη κείμενη νομοθεσία άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους.

Χαλκιδική

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