Νέος Κόσμος: Καβγάς σε συνεργείο κατέληξε σε επίθεση με μαχαίρι – Δύο συλλήψεις

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε συνεργείο στον Νέο Κόσμο, όταν ένας καβγάς μεταξύ δύο ανδρών εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι και λεβιέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 49χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής πήγε στο συνεργείο και διαπληκτίστηκε με τον 45χρονο ιδιοκτήτη, αρμενικής καταγωγής.

Ο 49χρονος φέρεται αρχικά να εξύβρισε και να απείλησε τον ιδιοκτήτη, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις και απειλώντας, μεταξύ άλλων, ότι θα τον σκοτώσει και θα κάψει το συνεργείο.

Κάποια στιγμή αποχώρησε από το σημείο, προειδοποιώντας ότι θα επιστρέψει. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε κρατώντας μαχαίρι και φέρεται να επιχείρησε να τραυματίσει τον ιδιοκτήτη του συνεργείου.

Στην προσπάθεια να σταματήσουν τη συμπλοκή παρενέβησαν η σύζυγος του 45χρονου και ένας εργαζόμενος του συνεργείου. Ωστόσο, η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Ο 45χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να πήρε έναν λεβιέ και να επιτέθηκε στον 49χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στα πόδια.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο ανδρών. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο 49χρονος, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 49χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εξύβριση, απειλή, απόπειρα σωματικής βλάβης, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο 45χρονος ιδιοκτήτης του συνεργείου, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Και οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.