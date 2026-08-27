Θεσσαλονίκη: Σε τροχιά μετρό από σήμερα η Καλαμαριά – “Καλορίζικη η επέκταση, ξεκινά ο σχεδιασμός για μετρό στα βορειοδυτικά” είπε ο Μητσοτάκης

Σε τροχιά μετρό μπαίνει από σήμερα η Καλαμαριά, καθώς η επέκταση του μέσου προς την περιοχή ξεκινά από το μεσημέρι τα δρομολόγια για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή παράδοσης της επέκτασης της Καλαμαριας στον σταθμό της Μίκρας, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης αλλά και των εταιρειών που «τρέχουν» το μετρό Θεσσαλονίκης.

«Καλοτάξιδη», ευχήθηκε για την επέκταση της Καλαμαριάς ο πρωθυπουργός κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή. Ο ίδιος τόνισε με αφορμή και την απόδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά πως «η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, με τις δύο πλέον διακλαδώσεις, απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις».

Οπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, «η κατασκευή του Μέτρο Θεσσαλονίκης και η επέκτασή του μπορεί να θεωρούνταν αυτονόητο κεκτημένο. Όλα αυτά δεν ήταν, όμως, δεδομένα».

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μετά και την παράδοση της επέκτασης της Καλαμαριας, ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. «Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινά ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επέκτασης στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης», σημείωσε.

Σήμερα ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμοί να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Τα πρώτα δρομολόγια για τους επιβάτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την επέκταση προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 15:00, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλλων, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (κκ Δήμας, Κώτσηρας, Ταχιάος), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί (κκ Πιερρακάκης, Σχοινάς), υφυπουργοί (κκ Γκιουλέκας, Καλαφάτης, Παπαιωάννου), βουλευτές (κκ Χρήστος Σταικούρας, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς), ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, οι δήμαρχοι Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, δήμαρχοι περιφερειακών Δήμων κά.