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Τροχαίο στην Σκόπελο: Δύο τραυματίες με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο Βόλου

Αρχείο Intime
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Σκόπελο το βράδυ της Τετάρτης (26/8) με δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, χρειάστηκε να μεταφερθούν ένας άντρας και μια γυναίκα που έκαναν διακοπές στη Σκοπέλου, μετά τον τραυματισμό τους σε τροχαίο.

Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Αγνώντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο και μια 34χρονη που είναι πολυτραυματίες.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το ιδιωτικό σκάφος «Άγιος Δημήτριος» στο λιμάνι του Βόλου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο».

Σκόπελος Τροχαίο ατύχημα

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