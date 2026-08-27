Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Η 44χρονη είχε ζητήσει τη νοσηλεία του 53χρονου σε ψυχιατρική δομή – Η σύλληψη για ενδοοικογενειακή απειλή

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο με την νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη, όπου ένας 54χρονος δολοφόνησε την 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο.

Το φονικό έγινε ανήμερα των γενεθλίων της κόρης του ζευγαριού, την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η 44χρονη γυναίκα είχε επιστρέψει στη Ροδόπη από τη Θάσο, όπου εργαζόταν εποχικά, για να βρεθεί κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει μαζί τους, όμως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που έμελλε να ακολουθήσει. Ο 53χρονος πατέρας, φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και ήπιε φυτοφάρμακο.

Τραγικός ήταν ο ρόλος της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, καθώς ήταν ο άνθρωπος που ενημέρωσε τις αρχές για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε την μητέρα της στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Ο 19χρονος γιος της οικογένειας, από την άλλη, μετέφερε την μητέρα του στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο πατέρας, μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο, μετά την κατάποση φυτοφαρμάκου αλλά και τον αυτοτραυματισμό του στην κοιλιά, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί από την Αλβανία στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα ετοιμαζόταν να καταθέσει τα χαρτιά της για την αίτηση διαζυγίου από τον 53χρονο, σήμερα Πέμπτη (27/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν ο 53χρονος φέρεται να παρουσίαζε έντονη και παθολογική ζήλια απέναντι στη σύζυγό του, ενώ έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή. Η 44χρονη, φέρεται να είχε ζητήσει στο παρελθόν να νοσηλευτεί ο σύζυγός της σε ψυχιατρική δομή, πράγμα που τελικά δεν έγινε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

«Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε αλλά δεν προλάβαμε»

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν όσα λέει στο newsit.gr η Ευαγγελία Κόλα, δικηγόρος της άτυχης 44χρονης. Σύμφωνα με την κ. Κόλα, το θύμα θα κατέθετε τα χαρτιά του διαζυγίου αλλά δεν πρόλαβε. Η ίδια η δικηγόρος της δολοφονημένης αποκάλυψε ακόμη ότι ο δράστης έπαιρνε ψυχιατρική αγωγή.

«Το ζευγάρι είχε πολλά προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ υπήρξαν και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, όπως και στο Ηράκλειο Κρήτης το 2020. Τότε το ζευγάρι κατοικούσε μόνιμα εκεί. Τώρα η γυναίκα δούλευε σε άλλη περιοχή για καλοκαίρι.

Επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης τους και πίστευε ότι τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα με την επιστροφή της. Γι’ αυτό και προσπαθούσε να τρενάρει το διαζύγιο τους. Όμως είδε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, μου τηλεφώνησε για να βρεθούμε να το προχωρήσουμε. Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε αύριο αλλά δεν προλάβαμε δυστυχώς.

Ο δράστης έχει ψυχιατρικό ιστορικό. Έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν και τον παρακολουθούσε δύο φορές τον μήνα ψυχίατρος, ενώ έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή. Πρώτο μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τι θα γίνουν τα παιδιά που είναι σοκαρισμένα».

Είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή το 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές το 2022 οπότε είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή, μετά από καταγγελία της άτυχης γυναίκας.

Σήμερα, το ζευγάρι από την Αλβανία, ήταν πλέον σε διάσταση. Η γυναίκα δούλευε σεζόν και γύρισε στο χωριό για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Το πιο σοβαρό τραύμα που φαίνεται πως ήταν αυτό που της στέρησε τη ζωή, ήταν αυτό που δέχθηκε με μαχαίρι στο λαιμό της.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται, φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο». Φέρεται να έχει τραύμα στην κοιλιά του, ενώ ήπιε πετρέλαιο στην προσπάθειά του να αυτοκτονήσει.

Πηγή: newsit.gr