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Νεπάλ: Στους 165 οι νεκροί και 1.000 οι αγνοούμενοι από την φονική πλημμύρα – “Έφυγε ολόκληρο βουνό, έγινε νερό και πήρε τα πάντα”

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THESTIVAL TEAM

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Τις πληγές από τη φονική πλημμύρα συνεχίζει να μετρά το Νεπάλ ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των εκατοντάδων αγνοουμένων, ανάμεσά τους και πολλών ξένων υπηκόων.

Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Το υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται ανάμεσά τους 75 υπήκοοι του Νεπάλ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουράτζ Γιμίρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Τουρισμού.

Ο στρατός του Νεπάλ έχει αναπτύξει 2.000 στρατιωτικούς για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τόσο από ξηράς όσο και από αέρος, στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Οι δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στις περιοχές που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών Ρασούουα και Νουουακότ , δήλωσε στο BBC ο εκπρόσωπος του στρατού, Ταξίαρχος Ρατζαράμ Μπασνέτ.

Ο στρατός έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να διασώσει 97 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στα νερά των πλημμυρών, ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι τρεις από αυτούς ήταν εργάτες εγκλωβισμένοι στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου «Trishuli A».

Η αστυνομία του Νεπάλ και η ένοπλη αστυνομική δύναμη έχουν επίσης αναπτύξει προσωπικό για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας.

Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ

Μιλώντας στο EΡΤnews, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας που ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο Νεπάλ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή. Ο ίδιος βρίσκεται στην Ποκάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νεπάλ, περίπου 100 χιλιόμετρα από το σημείο της καταστροφής.

«Έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα νέες εικόνες από την περιοχή.

Όπως είπε, τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε τη χαράδρα, παρασύροντας στο πέρασμά του χώμα, πέτρες, πάγο και οτιδήποτε βρισκόταν στην πορεία του. Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος εκτίμησε ότι η καταστροφή θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για το Νεπάλ.

«Δεν θα χαθούν μόνο πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερή οικονομική καταστροφή για τον τόπο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία, όπως εκτίμησε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα «20 χρόνια πίσω».

Ο Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ αναφέρθηκε και στην αγωνία για την τύχη Ελλήνων που ενδεχομένως βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε, μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για Έλληνες τουρίστες που αγνοούνται. Έχει επικοινωνήσει με το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία, αλλά και την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια σχετική πληροφορία.

Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν συγγενείς ή γνωστούς στο Νεπάλ να επικοινωνήσουν μαζί του, ώστε οποιαδήποτε πληροφορία να μεταβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.

Νεπάλ Πλημμύρες

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