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Ζήτησαν από επιβάτιδα των ΚΤΕΛ Μαγνησίας να βάλει τη γάτα της στη σκάλα – “Απολογούμαστε, ήδη ζητούνται εξηγήσεις” απαντά η διοίκηση

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε επιβάτιδα που ταξίδευε με τη γάτα της σε δρομολόγιο των ΚΤΕΛ Μαγνησίας από τον Βόλο προς την Αθήνα έκανε η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με την εταιρεία να απαντά ότι έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και να ζητά συγγνώμη από την επιβάτιδα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου σε δρομολόγιο Βόλος–Αθήνα. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η επιβάτιδα ταξίδευε νόμιμα με τη γάτα της, ωστόσο φέρεται να αντιμετωπίστηκε με «απαράδεκτο τρόπο» από προσωπικό ασφαλείας και οδηγούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, από την επιβάτιδα ζητήθηκε να τοποθετήσει τη γάτα στον διάδρομο ή στη σκάλα του λεωφορείου, με επίκληση της νομοθεσίας. Η ΠΦΠΟ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία ήταν λανθασμένη, επισημαίνοντας ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς μέσα στον χώρο των επιβατών και σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και όχι σε διαδρόμους, σημεία εισόδου και εξόδου ή στον χώρο των αποσκευών.

Με επιστολή της προς τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Μαγνησίας, η Ομοσπονδία ζήτησε να διερευνηθεί άμεσα το περιστατικό, να ενημερωθεί εγγράφως για τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και να υπάρξει ορθή ενημέρωση του προσωπικού, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Τι απαντά το ΚΤΕΛ Μαγνησίας

Το ΚΤΕΛ Μαγνησίας, σε απαντητική επιστολή του με ημερομηνία 26 Αυγούστου, αναφέρει ότι έχουν ήδη ζητηθεί εξηγήσεις από τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Όπως τονίζεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπήρξε πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Παράλληλα, το ΚΤΕΛ σημειώνει ότι στους υπαλλήλους έχουν δοθεί σαφείς εντολές για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων συντροφιάς και ότι ενημερώνονται συνεχώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην ίδια επιστολή, η εταιρεία ζητά συγγνώμη από την επιβάτιδα για όσα συνέβησαν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Απολογούμαστε ειλικρινά στην επιβάτιδα στην οποία συνέβη το περιστατικό, καθώς και σε κάθε άλλο επιβάτη που αντιμετώπισε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη μετακίνησή του με την εταιρεία μας».

Το ΚΤΕΛ καταλήγει διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Αναλυτικά η απάντηση των ΚΤΕΛ Μαγνησίας:

«Κύριοι,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας με αριθμό 2456/26 και την ενημέρωσή μας σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στις 18/08/2026.

Ήδη ζητούνται εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Στους υπαλλήλους μας έχουν δοθεί σαφείς εντολές για τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς και ενημερώνονται συνεχώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει.

Απολογούμαστε ειλικρινά στην επιβάτιδα στην οποία συνέβη το περιστατικό, καθώς και σε κάθε άλλο επιβάτη που αντιμετώπισε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη μετακίνησή του με την εταιρεία μας.

Καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρξει κανένα τέτοιο είδους περιστατικό».

Γάτα Καταγγελία ΚΤΕΛ Μαγνησίας

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