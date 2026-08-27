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Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η διαδικασία καθαρισμού δενδροδόχων στα πεζοδρόμια της πόλης – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Ξεκίνησε εκ νέου σήμερα το πρωί η διαδικασία καθαρισμού δενδροδόχων, από παλιές και ελάχιστες νέες κοπές, στα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να είναι έτοιμες στη νέα φυτευτική περίοδο.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook, o αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης.

«Έχουμε καθαρίσει μέχρι τώρα περίπου 2.500 και συνεχίζουμε για τις υπόλοιπες 1.000 περίπου που απομένουν. Σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει εκ νέου και η πληρωμή επιπλέον 3.000 δενδροδόχων με το ειδικό ρητινούχο υλικό. Ο αγώνας για την βελτίωση του Πρασίνου είναι συνεχής και ατελείωτος», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Διαμαντάκης.

Δείτε βίντεο:

Θεσσαλονίκη

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