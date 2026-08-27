Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο κέντρο του Πύργου – Ένας εξ αυτών πέρασε από τζαμαρία και βρέθηκε στο πεζοδρόμιο

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Πύργου.

Σύμφωνα με το ilialive, όλα έγιναν επί της 28ης Οκτωβρίου, όταν η συμπλοκή ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα, με έναν από τους εμπλεκόμενους να περνάει μπροστά από την τζαμαρία του μαγαζιού και να καταλήγει στο πεζοδρόμιο.

Η ένταση συνεχίστηκε με τους νεαρούς να ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές με μεγάλη ένταση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ορισμένοι νεαροί τραυματίστηκαν.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, όμως δεν έγινε καμία προσαγωγή ή σύλληψη.

Εμπλεκόμενοι από τις δύο πλευρές ανέφεραν στους αστυνομικούς πως θα υποβάλουν μηνύσεις.

Άλλες πηγές αναφέρουν πως τα άτομα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο έχουν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους και έχουν προηγηθεί και άλλα γεγονότα που οδήγησαν στη νέα αυτή ένταση.