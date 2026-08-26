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Μυτιλήνη: Προσέκρουσε στον προβλήτα το “Αριάδνη” κατά την πρόσδεση

Intime
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Στον προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλήνης προσέκρουσε το Ε/Γ-Ο/Γ «Αριάδνη», μετά από θραύση κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 Ι.Χ., 37 φορτηγά και 19 δίκυκλα, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Μυτιλήνη

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