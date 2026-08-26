Μυτιλήνη: Προσέκρουσε στον προβλήτα το “Αριάδνη” κατά την πρόσδεση
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THESTIVAL TEAM
Στον προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλήνης προσέκρουσε το Ε/Γ-Ο/Γ «Αριάδνη», μετά από θραύση κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.
Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 Ι.Χ., 37 φορτηγά και 19 δίκυκλα, σύμφωνα με το ertnews.gr.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
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