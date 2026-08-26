“Πέταξε” για τη Νορβηγία ο ΠΑΟΚ με στόχο την πρόκριση κόντρα στη Μπραν – Δείτε εικόνες

Με στόχο την πρόκριση κόντρα στη Μπραν, ο ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα το πρωί για τη Νορβηγία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το sdna.gr, οι “ασπρόμαυροι” αναχώρησαν το πρωί της Τετάρτης για το μακρινό Μπέργκεν της Νορβηγίας, με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Στο νορβηγικό νότο λοιπόν, θα δώσουν τον φετινό τους ευρωπαϊκό «τελικό» κόντρα στη Μπραν, στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. «Έπαθλο» μία θέση στη League Phase του Conference league.

Το απόγευμα της Τετάρτης, θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 (τοπική ώρα) η συνέντευξη Τύπου των Αλέσιο Λίσι και Χρήστου Ζαφείρη, ενώ μισή ώρα αργότερα (19:00) στο Brann Stadion θα διεξαχθεί η τελευταία «πρόβα» των ασπρόμαυρων.

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