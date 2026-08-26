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Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: 53χρονος σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

Αρχείο Intime
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Άνδρας στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία, με τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα ανήλικο, ηλικίας 16 ετών.

Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 είχε καταγραφεί περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα είχε τότε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί για την υπόθεση και είχε οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Γυναικοκτονία Ροδόπη

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