MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέα φωτιά στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού στο Γκάζι

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε, πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/08) στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΕΡΤnews, η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή ο οποίος ενδεχομένως να εξερράγη λόγω κάποιας βλάβης. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτήριο.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν τρία πυροσβεστικά με εννέα πυροσβέστες και στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμα όχημα. Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στο κτήριο, προκειμένου να μην επεκταθούν τα όποια προβλήματα.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες, στο ίδιο κτήριο, υπήρξε και άλλο σχετικό πρόβλημα, που ξεκίνησε και πάλι από ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού.

Γκάζι Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 λεπτά πριν

Νέα φωτιά στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού στο Γκάζι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και αύριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Οριοθέτηση πυρόπληκτων περιοχών και ενεργοποίηση της κρατικής αρωγής για τις πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

Συνεργασία Δήμου Χαλκηδόνος και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Άργος Ορεστικό: Απείλησε με όπλο τον γείτονά του – Τον κατηγόρησε ότι του έκλεβε τα κοτόπουλα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Νίκη: “Με fake news εκβιάζει τους πολίτες ο Χρυσοχοΐδης για τις νέες ταυτότητες”