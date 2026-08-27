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Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και αύριο

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Κατά την περίοδο 24 έως 28 Αυγούστου, καταβάλλονται συνολικά 2.483.783.697,78 ευρώ σε 4.325.802 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν 1.319.958.516,21 ευρώ σε 2.628.753 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026.
  • Στις 28 Αυγούστου θα καταβληθούν 1.113.745.181,57 ευρώ σε 1.652.849 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026.
  • Από 24 έως και 28 Αυγούστου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 80.000 σε 200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

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