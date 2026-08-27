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Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα – 19 οι νεκροί

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του δυτικού Νείλου όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 26/08/2026 (έως τις 11.00πμ), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά διακόσια τριάντα δύο (232) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εκατόν εξήντα πέντε (165) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και εξήντα επτά (67) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 26/08/2026, έχουν καταγραφεί δεκαεννέα (19) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 85 έτη, εύρος: 66 – 92 έτη). Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της ανατολικής Αττικής, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ιός του Δυτικού Νείλου

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