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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει δύο συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους (12,4) γραμμαρίων. Επίσης, συνελήφθη μία 37χρονη αλλοδαπή, η οποία κατείχε ναρκωτικό δισκίο, συσκευασία κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης συνολικού βάρους (1,7) γραμμαρίων, συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (0,5) γραμμαρίου, δύο συσκευασίες κάνναβης (σοκολάτα) συνολικού βάρους (5,4) γραμμαρίων και τρεις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους (4,1) γραμμαρίων.

Και τέλος, συνελήφθη ένας 22χρονος αλλοδαπός, διότι κατελήφθη να κατέχει συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους (3,2) γραμμαρίων και συσκευασία κεταμίνης συνολικού βάρους (1,3) γραμμαρίων.

Θεσσαλονίκη

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