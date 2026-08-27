Χίος: Φωτιά σε δασική έκταση, επιχειρούν πέντε εναέρια

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι της Χίου, το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.