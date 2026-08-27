MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χίος: Φωτιά σε δασική έκταση, επιχειρούν πέντε εναέρια

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι της Χίου, το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωτιά Χίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ροδόπη: Ο 53χρονος σκότωσε τη 44χρονη μία μέρα πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 21 ώρες πριν

Από αύριο έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές επιτυχόντων στα ΑΕΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Νέος Κόσμος: Δύο συλλήψεις μετά από σοβαρό επεισόδιο – “Θα σε σκοτώσω και θα κάψω το μαγαζί”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” του Μποστ σήμερα στο Θέατρο Δάσους

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

ΗΠΑ: Οδηγός της Amazon χτύπησε 71χρονο για μια θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Συνελήφθη Πακιστανός για εμπρησμό από πρόθεση στο Αιγάλεω – Έβαλε φωτιά με αναπτήρα