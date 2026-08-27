Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο: Ήχησε το 112 στο Βίκι, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι της Χίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων.

Μέσω του 112, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Βίκι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Ισχυρή είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.