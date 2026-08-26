Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθεία στον πλανήτη – Σπάει την έρημο στα δύο και έχει μήκος πάνω από 200 χλμ.

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς δρόμους που έχουν κατασκευαστεί ξεχωρίζει τόσο για το μοναδικό τοπίο που διασχίζει, όσο και για τις απίστευτες διαστάσεις της απόλυτα ευθύγραμμης χάραξής του.

Μπορεί οι περισσότεροι δρόμοι να αποτελούν συνήθως ένα στοιχείο που απλώς εξυπηρετεί τα αυτοκίνητα ώστε να μετακινούνται από το ένα σημείο στο άλλο, ωστόσο υπάρχουν και αρκετές οδικές αρτηρίες που μπορούν να εντυπωσιάσουν, είτε εξαιτίας του μοναδικού τοπίου που διασχίζουν είτε λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των διαστάσεών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που ξεχωρίζουν στις ημέρες μας, με εμάς να έχουμε ήδη παρουσιάσει μερικές από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές διαδρομές τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, όλοι γνωρίζουμε δρόμους που ξεχωρίζουν για τα μοναδικά τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όπως φυσικά τη διάσημη Route 66, μήκους σχεδόν 4.000 χιλιομέτρων, η οποία ουσιαστικά διασχίζει κατά πλάτος τις ΗΠΑ, συνδέοντας το Σικάγο με τη δυτική ακτή και αποτελώντας για δεκαετίες μία από τις πιο χαρακτηριστικές οδικές διαδρομές στον κόσμο.

Ωστόσο, ένας από τους πλέον εντυπωσιακούς δρόμους που έχουν κατασκευαστεί στον πλανήτη και παρόλα αυτά παραμένει σχετικά λιγότερο γνωστός, είναι ο Highway 10 της Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικούς οδικούς άξονες του βασιλείου, ο οποίος διασχίζει μια τεράστια και ιδιαίτερα επίπεδη έκταση της σαουδαραβικής ερήμου, αποτελώντας ταυτόχρονα μια σημαντική υποδομή για τις μετακινήσεις και ένα μοναδικό κατασκευαστικό επίτευγμα.

Ωστόσο αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει τον Αυτοκινητόδρομο 10 είναι πως διαθέτει και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ που έχουμε δει, καθώς περιλαμβάνει την μεγαλύτερη ευθεία χωρίς ουσιαστικές καμπύλες σε όλον τον πλανήτη. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο τμήμα ο δρόμος παραμένει απολύτως ευθύγραμμος για περίπου 240 χιλιόμετρα, γεγονός που του έχει χαρίσει και το σχετικό Ρεκόρ Γκίνες.

Στο συγκεκριμένο τμήμα του δεν παρουσιάζει καμία στροφή ή αλλαγή κατεύθυνσης, διαθέτοντας ουσιαστικά μια απόλυτη ευθεία που εκτείνεται για εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Στο σημείο αυτό να πούμε πως ο Highway 10 σχεδιάστηκε αρχικά ως ιδιωτικός δρόμος για τον βασιλιά Φαχντ, ενώ πλέον λειτουργεί ως δημόσιος δρόμος, αποτελώντας μία από τις σημαντικές οδικές αρτηρίες της Σαουδικής Αραβία με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο χερσαίο δίκτυο μεταφορών της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αυτοκινητόδρομος 10 ξεκινά από τη συμβολή του με τον Παράκτιο Αυτοκινητόδρομο 5 και κατευθύνεται αρχικά προς τα ανατολικά, διασχίζοντας διάφορες πόλεις και περιοχές, πριν συνεχίσει προς τα βόρεια, μέσα από την εκτεταμένη ερημική ζώνη του βασιλείου. Στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής του, ο Αυτοκινητόδρομος 10 αλλάζει κατεύθυνση και στρέφεται ανατολικά, καταλήγοντας στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο συνοριακό πέρασμα αλ-Μπάθα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της μορφολογίας της περιοχής, η Σαουδική Αραβία διαθέτει και άλλους δρόμους που ξεχωρίζουν για τις τεράστιες ευθείες τους. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Highway 85, ο οποίος έχει συνολικό μήκος περίπου 1.270 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει επίσης ένα τεράστιο τμήμα που δίνει την αίσθηση μιας πραγματικά ατελείωτης ευθείας, μήκους άνω των 800 χιλιομέτρων.

Παρότι, όμως, ο Highway 85 μοιάζει οπτικά να αποτελεί μία τεράστια ευθεία περίπου 822 χιλιομέτρων, δεν μπορεί να θεωρηθεί «τέλεια ευθεία» με τους αυστηρούς γεωμετρικούς όρους που απαιτούνται για το συγκεκριμένο ρεκόρ και κατέχει ο Highway 10. Ο δρόμος παρουσιάζει μικρές αλλαγές κατεύθυνσης και υψομέτρου, προκειμένου να ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους και να αποφεύγει φυσικά εμπόδια.

Έτσι, ο Highway 10 διατηρεί το ιδιαίτερο ρεκόρ της απόλυτα ευθύγραμμης διαδρομής, καθώς για περίπου 240 χιλιόμετρα ο οδηγός βρίσκεται ουσιαστικά μπροστά σε μία ατελείωτη γραμμή ασφάλτου, χωρίς στροφές και ουσιαστικές αλλαγές κατεύθυνσης.

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Πηγή: carandmotor.gr