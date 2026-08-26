Αποστολία Ζώη – Οι εικόνες με την αδελφή της στη Ζανζιβάρη: “Η Αφρική συνεχίζει να μας εκπλήσσει”

Τις ομορφιές της Ζανζιβάρης εξερευνά η Αποστολία Ζώη, η οποία συνεχίζει τις διακοπές της στην Αφρική έχοντας μαζί της την αδελφή της.

Η τραγουδίστρια καταγράφει στιγμές από το ταξίδι της και τις μοιράζεται με τους followers της στο Instagram. Ανάμεσα στις πρόσφατες επισκέψεις τους ήταν και το Jozani Forest, όπου οι δύο αδελφές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις εντυπωσιακές Red Colobus, τις χαρακτηριστικές κόκκινες μαϊμούδες της περιοχής.

«Χαμένες στο πράσινο της Ζανζιβάρης! Σήμερα εξερευνήσαμε το Jozani Forest και συναντήσαμε τους πιο διάσημους κατοίκους του νησιού: τις κόκκινες μαϊμούδες Red Colobus!

Αυτά τα απίθανα πλάσματα βρίσκονται μόνο εδώ, είναι πανέμορφα, σκανδαλιάρικα και καθόλου ντροπιαστικά με την κάμερα. Δύο αδερφές, ένα τροπικό δάσος και αμέτρητες εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η Αφρική συνεχίζει να μας εκπλήσσει!

Save αυτό το post αν σχεδιάζεις ταξίδι στη Ζανζιβάρη! Πήγαινε στο τελευταίο βίντεο και πάρε παράδειγμα πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους τοξικούς ανθρώπους..» έγραψε η Αποστολία Ζώη.