Νεπάλ: “Μέσα σε πέντε λεπτά χάθηκαν τα πάντα” – Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος

Έλληνας που ζει στο Νεπάλ μιλά στο MEGA και περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή, μετά την κατάρρευση βράχου από παγετώνα και τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

«Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Αποκολλήθηκε ένας βράχος από τον παγετώνα, ο οποίος άφησε από πίσω του μία λίμνη ολόκληρη να αδειάσει. Κατέβηκαν εκατομμύρια τόνοι νερού και πήραν σβάρνα ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή, για χιλιάδες νεκρούς μιλάμε εδώ ήδη»

«Πήρε σβάρνα ό,τι έβρισκε μπροστά του. Χωριά, πόλεις, γέφυρες, τράπεζες,

σχολεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Ο ίδιος έκανε λόγο για χιλιάδες νεκρούς και μεγάλο αριθμό αγνοουμένων, εκφράζοντας φόβους για την τύχη όσων παρασύρθηκαν από τον τεράστιο χείμαρρο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με την Ελληνική Πρεσβεία, από την οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για Έλληνα πολίτη που να έχει επηρεαστεί από την καταστροφή.

Μάλιστα, όπως είπε, μόλις μία ημέρα πριν είχε περάσει από τον ίδιο δρόμο που επλήγη, ενώ επρόκειτο να τον διασχίσει ξανά το πρωί της επόμενης ημέρας.

«Τελείως τυχαία κι εγώ εχθές πέρασα αυτόν τον δρόμο. Ήταν να το περάσω σήμερα το πρωί, αλλά έβαλε το χέρι του ο Θεός μάλλον», ανέφερε συγκλονισμένος.

Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών

Τους100έφθασαν οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα γίνει ακόμη βαρύτερος, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες διάσωσης.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών Ρίχτερ, ο οποίος, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, προκάλεσε κατολίσθησηπου έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόσι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταστροφική πλημμύρα

Μέσα σε δευτερόλεπτα η γη άνοιξε και τεράστιοι όγκοι λάσπης και νερού «όρμησαν» προς το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.

«Η δύναμη του νερού παρασύρει τόσα πολλά κτίρια. Τα ‘ξεκολλάει’ από τα θεμέλιά τους. Λεωφορεία πετούν σαν παιδικά αυτοκινητάκια. Μιλάμε για πραγματική καταστροφή», μεταδίδει το CNN.

Δεκάδες άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν καθώς ένα τεράστιο «τσουνάμι λάσπης» σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.

«Αυτό το κτίριο πρέπει να έχει πέντε ή έξι ορόφους. Το νερό ρέει από πάνω του σαν ένα μικρό πέτρινο φράγμα σε ρυάκι», μεταδίδει το CNN.

Μέσα σε ένα λεωφορείο, οι επιβάτες βλέπουν με τρόμο τον χείμαρρο να πλησιάζει.

Φράγματα σπάνε, ποτάμια έχουν υπερχειλίσει, σπίτια καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι, γέφυρες εξαφανίζονται μέσα σε δευτερόλεπτα από τη μανία των πλημμυρών.

Αυτοκίνητα και άλλα φερτά υλικά γίνονται έρμαια των χειμάρρων.

«Σύμφωνα με το τουριστικό συμβούλιο του Νεπάλ, αγνοούνται άνθρωποι από 7 διαφορετικές χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νότια Αφρική, η Ινδία, η Αυστραλία και η Ολλανδία».

Κατολισθήσεις και σφοδρές πλημμύρες εξαφάνισαν ολόκληρα χωριά στο βόρειο τμήμα της χώρας.