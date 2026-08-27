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Βέροια: 18χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από λίμνη στους Καταρράκτες Δερματά

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Χωρίς τις αισθήσεις της, στην περιοχή Καταρράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 27 Αυγούστου, περίπου στις 16:15.

Μετά την κλήση στο 112, από οικείο άτομο και τον άμεσο γεωεντοπισμό του συμβάντος, κινητοποιήθηκαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και 4 Πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε, στην λίμνη που έχει σχηματιστεί απο τον καταρράκτη, την εντόπισαν εντός αυτής και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 27 Αυγούστου 2026.

Βέροια

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