Θάσος: Πυροσβέστες εντόπισαν και διέσωσαν δύο αλλοδαπούς περιπατητές που αποπροσανατολίστηκαν

Την βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χρειάστηκαν δύο αλλοδαποί περιπατητές, ηλικίας 21 και 27 ετών, στην περιοχή Κοράκια της νήσου Θάσου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 27 Αυγούστου, περίπου στις 16:30 Μετά τη κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 3 Πυροσβέστες με 1 όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο περιπατητές αποπροσανατολίστηκαν κατά την διάρκεια πεζοπορίας. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.