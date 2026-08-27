MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θάσος: Πυροσβέστες εντόπισαν και διέσωσαν δύο αλλοδαπούς περιπατητές που αποπροσανατολίστηκαν

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χρειάστηκαν δύο αλλοδαποί περιπατητές, ηλικίας 21 και 27 ετών, στην περιοχή Κοράκια της νήσου Θάσου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 27 Αυγούστου, περίπου στις 16:30 Μετά τη κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 3 Πυροσβέστες με 1 όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο περιπατητές αποπροσανατολίστηκαν κατά την διάρκεια πεζοπορίας. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Θάσος Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 λεπτά πριν

Θάσος: Πυροσβέστες εντόπισαν και διέσωσαν δύο αλλοδαπούς περιπατητές που αποπροσανατολίστηκαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η Θεσσαλονίκη χόρτασε από μακέτες και προπαγανδιστικά βίντεο.

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα πληρωθούν στο τέλος Αυγούστου

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Ανατροπές στις 28 Αυγούστου: Η έκλειψη της Σελήνης δοκιμάζει “άσχημα” αυτά τα 3 ζώδια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Φωτιά στην Κόνιτσα: Προσγειώθηκε εκτάκτως ελικόπτερο γιατί αποκολλήθηκε ο κάδος πυρόσβεσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην 57η “Ημέρα Καριέρας” της ΔΥΠΑ