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ΥΠΕΞ για Νεπάλ: Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων

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Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα, προκαλώντας θύματα και αγνοουμένους.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τις τραγικές ειδήσεις για τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

Νεπάλ Υπουργείο Εξωτερικών

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