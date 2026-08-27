ΥΠΕΞ για Νεπάλ: Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα, προκαλώντας θύματα και αγνοουμένους.
«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τις τραγικές ειδήσεις για τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα», αναφέρεται στην ανάρτηση.
«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.
We are deeply saddened by the tragic news of the devastating floods in #Nepal🇳🇵#China 🇨🇳— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 27, 2026
Our thoughts are with the families of the victims and of the missing and with everyone in the communities affected by this tragedy.@MofaNepal @GreeceinIndia pic.twitter.com/jibiEs1Dec
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Eπανέναρξη του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας υπό προϋποθέσεις θα ζητήσει ο πρόεδρος του ΦΣΘ στη συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη
- ΥΠΕΞ για Νεπάλ: Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων
- Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ σε οικισμό της Περαίας – Δύο προσαγωγές και 22 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.