Επισκέψεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της ΝΔ σε Μακεδονία και Θράκη ενόψει της ΔΕΘ

Η Νέα Δημοκρατία, ενόψει της 90ης ΔΕΘ, διοργανώνει μια σειρά επισκέψεων στις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις επισκέψεις θα συμμετάσχουν Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Συγκεκριμένα καθημερινά, από την Δευτέρα 31 Αυγούστου έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ένα κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών θα βρίσκεται σε κάθε μία από τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι η 90η ΔΕΘ ξεκινάει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα με τους επικεφαλής των κλιμακίων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Θανάσης Καββαδάς

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Σπανάκης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: ‘Αδωνις Γεωργιάδης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σοφία Ζαχαράκη

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης, Κώστας Κατσαφάδος

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σέβη Βολουδάκη

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: ‘Αδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σταύρος Παπασταύρου

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Δημήτρης Μαρκόπουλος

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Κώστας Βλάσης, Μαριλένα Σούκουλη

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Φλωρίδης, Βασίλης Κικίλιας

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Κώστας Κατσαφάδος

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κώστας Καραγκούνης

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Μαρκόπουλος

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: ‘Αδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Δένδιας, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Κώστας Κατσαφάδος

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Γιάννης Ανδριανός

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: ‘Αδωνις Γεωργιάδης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Δένδιας, Χρήστος Δερμεντζόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: ‘Αννα Καραμανλή

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Χρίστος Δήμας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Κώτσηρας, Θανάσης Δαβάκης, ‘Αννα Καραμανλή

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Σέβη Βολουδάκη

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Παπαστεργίου

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Θάνος Πλεύρης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Λίνα Μενδώνη

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Σπανάκης

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κώστας Βλάσης

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Μαργαρίτης Σχοινάς

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Θεοχάρης

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Νίκη Κεραμέως

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Θάνος Πλεύρης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Μαργαρίτης Σχοινάς

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Κώστας Καραγκούνης

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κωστής Χατζηδάκης

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Θανάσης Κοντογεώργης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: ‘Αννα Καραμανλή

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Μάκης Βορίδης

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Έλενα Ράπτη

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Μαργαρίτης Σχοινάς

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: ‘Αδωνις Γεωργιάδης

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Μάκης Βορίδης

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σταύρος Καλαφάτης

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: ‘Αννα Ευθυμίου

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Όλγα Κεφαλογιάννη

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Λίνα Μενδώνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σταύρος Παπασταύρου

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Νίκος Παπαϊωάννου

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Χρίστος Δήμας

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκη Κεραμέως

ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Τάκης Θεοδωρικάκος, Ιάσονας Φωτήλας

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Ανδριανός

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Παπαϊωάννου

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Παπαστεργίου, Σταύρος Καλαφάτης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Νίκος Ταχιάος

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σέβη Βολουδάκη

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Κώτσηρας

ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Λίνα Μενδώνη

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Νίκος Ταχιάος

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Ιάσονας Φωτήλας

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Γεραπετρίτης

Επιπλέον, η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΝΕΔ θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις και δράσεις στη Θεσσαλονίκη.

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 18:30, η ΟΝΝΕΔ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλονίκη κινείται: Μια πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις». Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 17:00, η Γραμματεία Ατόμων με Αναπηρία της ΝΔ σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν εκδήλωση-συζήτηση για θέματα αναπηρίας, με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο και τη συμμετοχή του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Κωνσταντίνου Μεγαρίτη, του Προέδρου της Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς και του Γραμματέα Ατόμων με Αναπηρία ΝΔ, Κώστα Λολίτσα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής. (Μιχαήλ Καλού 6, Θεσσαλονίκη).

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 16:30, η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας και η Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνουν ημερίδα για την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρείτε!», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης»).

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ενώ χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, η Εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γραμματέας Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας ΝΔ ‘Ακης Μπάφας και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Τέλος, το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, η Γραμματεία Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει στην Πλατεία Αριστοτέλους δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο να αναδειχθεί το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δίνοντας στους πολίτες της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε βιωματικές δράσεις, να ενημερωθούν και να γίνουν εθελοντές.