Λασίθι: Έξι συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και 42.820 ευρώ

Στη σύλληψη έξι ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Λασίθι.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, 132,9 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό ύψους 42.820 ευρώ, κάνναβη, ζυγαριά, κινητά τηλέφωνα, συσκευές θρυμματισμού, καθώς και ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσυκλέτα.



Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.



Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, καθώς και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης.



Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν νόμιμες έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας.



Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



132,9 γραμμάρια κοκαΐνης

42.820 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα

3 γραμμάρια κάνναβης

0,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας

μία ζυγαριά

6 κινητά τηλέφωνα

4 συσκευές θρυμματισμού κάνναβης

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως μέσα διευκόλυνσης εγκληματικών ενεργειών.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.