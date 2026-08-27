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Επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο: Νεκροί μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος – Συνελήφθη 19χρονος

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Μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Γκόζεν-Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Βερολίνου.

Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 19χρονος Γερμανός, συνελήφθη λίγο αργότερα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 18χρονη ήταν πρώην σύντροφός του, ενώ ο 30χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να τον εμποδίσει. Η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine μετέδωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μαχαίρι.

Ο συναγερμός στο ιδιωτικό γυμνάσιο «Docemus» σήμανε στις 13:45 (τοπική ώρα), ενώ η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία.

Μετά το περιστατικό, δεκάδες μαθητές παραμένουν στο κλειστό γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος, όπου βρίσκονται ψυχολόγοι και ιερείς για την υποστήριξή τους. Αύριο το σχολείο δεν θα λειτουργήσει κανονικά, θα παραμείνει ωστόσο ανοιχτό, ώστε οι μαθητές που το επιθυμούν να μπορούν να μιλήσουν με εκπαιδευτικούς και ειδικούς και να διαχειριστούν το γεγονός σε ασφαλές περιβάλλον.

Γερμανία

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