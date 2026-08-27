Ευθύμιος Λέκκας για Νεπάλ: “Μεγάλο ερώτημα αν προκλήθηκε σεισμός από την αποκόλληση του πάγου”

Τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ με 359 νεκρούς και χιλιάδες ανθρώπους να αγνοούνται αναλύει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, την Πέμπτη (27.08.2026).

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, αναφερόμενος στις βιβλικές πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ, εστιάζει στις πιθανές αιτίες τους.

Μιλώντας την Πέμπτη στο MEGA και το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο κ. Λέκκας έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο ερώτημα αν οι πλημμύρες προκλήθηκαν από την αποκόλληση παγωμένων μαζών, γεγονός που έχει σοβαρές γεωλογικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Η κατάσταση στο Νεπάλ είναι κρίσιμη, με πολλές περιοχές να πλήττονται από καταστροφές και ανθρωπιστική κρίση.

Σε ό,τι αφορά το φαινόμενο αυτό καθαυτό, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και παρακολούθηση.

Ο λόγος είναι να κατανοηθούν καλύτερα οι παράγοντες που οδηγούν σε τέτοιες φυσικές καταστροφές και να ληφθούν μέτρα πρόληψης στο μέλλον.

Το τουριστικό συμβούλιο του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 644 τουρίστες εξακολουθούν να μην έχουν δώσει σημεία ζωής, μεταξύ των οποίων και 33 Βρετανοί υπήκοοι.

Η αστυνομία του Νεπάλ ανέφερε στην τελευταία ενημέρωσή της ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 359, από 332 που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.