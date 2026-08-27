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Οι ενδεκάδες του Μπραν – ΠΑΟΚ

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THESTIVAL TEAM

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Στο Μπέργκεν της Νότιας Νορβηγίας θα κριθεί σήμερα το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την τοπική Μπραν, μετά το 1-1 της Τούμπας.

Νωρίτερα έγιναν γνωστές οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων για τη σημερινή αναμέτρηση.

Μπραν: Ντίνγκελαντ – Ντε Ρουβ, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ – Έρικσεν, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον – Ίνγκασον, Κάστρο, Χόλμ

ΠΑΟΚ: Παβλένκα – Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι – Σανταμαρία, Ζαφείρης – Σορετίρε, Λουσέ, Χατσίδης – Εντιαγέ

ΠΑΟΚ

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