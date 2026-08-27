Δ. Μάντζος: Ολέθριο λάθος με ευθύνη της πλειοψηφίας, να μην εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής

«Ευτυχώς για εμάς, εκτός από τις προτιμήσεις, τις συμπάθειες ή τις αντιπάθειες στην πολιτική, υπάρχουν και οι αρχές. Και όταν κανείς ακολουθεί τις αρχές του, είναι βέβαιο ότι είναι ασφαλής και βρίσκει τον ασφαλή δρόμο», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, για τις επικρίσεις που δέχθηκε το κόμμα του από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Νότη Μηταράκη, αναφορικά με την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

«Εμείς, και μπορείτε να ανατρέξετε στην κοινοβουλευτική μας ιστορία, διαχρονικά, στις προτάσεις για τον πρόεδρο και τις αντιπροέδρους και τους αντιπροέδρους του Σώματος, είμαστε θετικοί εξ αρχής σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, πλην των νεοναζιστικών μορφωμάτων της Χρυσής Αυγής και των διαδόχων σχημάτων αυτής. Το κάναμε διαχρονικά αυτό και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και σας παραπέμπω στα πρακτικά, ακόμα και για τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες οι οποίες δεν κατάφεραν, εξαιτίας σας, να εκλέξουν αντιπροέδρους στην παρούσα Βουλή», είπε ο Δημήτρης Μάντζος και τόνισε ότι «θα είναι ολέθριο σφάλμα, για την πλειοψηφία, να αφήσει τη Βουλή να έχει έναν αντιπρόεδρο ή μία αντιπρόεδρο εν προκειμένω, λιγότερη, σε ένα σώμα που λειτουργεί ήδη με τρεις βουλευτές λιγότερους».

«Το πιο αντιδημοκρατικό από αυτό που κάνετε ήδη, είναι να προσπαθήσετε να υποδείξετε σε άλλα κόμματα ποιον θα προτείνουν για υποψήφιο αντιπρόεδρο του κόμματος. Και για να στηρίξετε αυτή την αντιδημοκρατική σας πολιτική, έρχεστε να συγκρίνετε μήλα με πορτοκάλια, να συγκρίνετε τη στάση του Κινήματός μας, τη σταθερή για τις αντιπροεδρίες της Βουλής, με την αξιακή στάση και τη στάση αρχών που τηρήσαμε και στο θέμα του διοικητή της ΤτΕ. Και εκεί δεν έγινε επίσης αξιολογική κρίση της προσωπικότητας, αλλά έγινε μία κρίση του πλήθους των ετών θητείας του νυν διοικητή της ΤτΕ και της ανάγκης να μπει ένα όριο σε όλα τα δημόσια αξιώματα. Είναι συνεδριακή απόφαση του κόμματός μας την οποία εφαρμόζουμε», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο Δημήτρης Μάντζος σχολίασε και ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μίλησε για το «Μένουμε Ευρώπη» και για «πλατείες». «Ποιοι τα λέτε και σε ποιους; Μιλάει για Ευρώπη που χρεοκόπησε την Ελλάδα το 2008-2009, παρέδωσε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα, η παράταξη που έγραφε σε χαρτοπετσέτες τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, η παράταξη που εξαπατούσε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ψευδή στοιχεία. Η παράταξη που έσκισε και μία και δύο και τρεις φορές στο Ζάππειο τα μνημόνια, για νά ΄ρθει να τα εφαρμόσει στη συνέχεια, η παράταξη που σήμερα, με τα σκάνδαλα και την ασυδοσία, μας εκθέτει διεθνώς, που μας έχει οδηγήσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως απολογούμενη χώρα για τις υποκλοπές, στο ΕΔΔΑ ως απολογούμενη χώρα για τις υποκλοπές, η παράταξη που με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας έκανε ξανά το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, η παράταξη που συστηματικά επιτίθεται σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πρώτη την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», είπε ο Δημήτρης Μάντζος.