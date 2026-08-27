Δύσκολες ώρες για τον βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας: Είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, όλη η οικογένεια στα μαύρα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει η υγεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, με την κατάστασή του να «είναι εξαιρετικά σοβαρή», σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν, και με τη βασιλική οικογένεια να έχει σπεύσει στο πλευρό του.

Ο Σκανδιναβός μονάρχης, ο οποίος βρίσκεται στον θρόνο από το 1991, νοσηλεύεται εδώ και 10 ημέρες στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο, από τις 17 Αυγούστου, και η κατάσταση της υγείας του γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη.

Μάλιστα, τόσο η βασίλισσα Σόνια όσο και ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον ακύρωσαν όλες τις προγραμματισμένες επίσημες υποχρεώσεις τους.

Την περασμένη Κυριακή, 23 Αυγούστου, το Παλάτι ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της υγείας του Νορβηγού βασιλιά είχε επιδεινωθεί και ότι πλέον λάμβανε αντιβιοτική αγωγή για την αντιμετώπιση βακτηριακής λοίμωξης στο αίμα.

Έκτοτε, η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη. Παρότι ανταποκρίνεται στη θεραπεία και η κατάστασή του παραμένει σταθερή, μέχρι σήμερα δεν είχε υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή. Ωστόσο, πλέον ανακοινώθηκε ότι είναι «πολύ σοβαρά», σε τέτοιο βαθμό ώστε και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας να ακυρώσουν όλες τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις τους.

Η ανησυχία για τον βασιλιά Χάραλντ έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε μεγάλο μέρος της οικογένειάς του έχει συγκεντρωθεί στο νοσοκομείο.

Λίγη ώρα αφότου το παλάτι ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι «εξαιρετικά σοβαρή», η βασίλισσα Σόνια, ο διάδοχος Χάακον, η σύζυγός του, Μέτε Μάριτ, και αρκετοί συγγενείς άρχισαν να φτάνουν στο Rikshospitalet του Όσλο.

Οι πρώτοι που εθεάθησαν να εισέρχονται στο νοσοκομείο ήταν ο διάδοχος του θρόνου Χάακον και η σύζυγός του, Μέτε Μάριτ, οι οποίοι έφτασαν περίπου στις 09:18. Σχεδόν την ίδια ώρα έφτασε και η βασίλισσα Σόνια. Μάλιστα, όπως σημειώνει το ισπανικό Hola, οι royals έφτασαν ντυμένοι στα μαύρα.

Λίγο αργότερα προστέθηκαν ο 20χρονος πρίγκιπας Σβέρε και η 22χρονη πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, τα δύο παιδιά του διαδόχου. Στο νοσοκομείο μετέβη και η 94χρονη πριγκίπισσα Άστριντ, μεγαλύτερη αδελφή του βασιλιά.

Στη συνέχεια τους ακολούθησε ο Μάριους Μποργκ, ο μεγαλύτερος γιος της Μέτε Μάριτ, ο οποίος επίσης έφτασε στο Rikshospitalet, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε η νορβηγική εφημερίδα Vårt Land. Το γεγονός πως ο Μάριους Μποργκ, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης στο Skaugum, την κατοικία της μητέρας του, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, εντείνει περαιτέρω την ανησυχία για την υγεία του βασιλιά.

Λουλούδια έξω από το παλάτι

Στην πλατεία μπροστά από το βασιλικό παλάτι του Όσλο, οι Νορβηγοί έχουν αρχίσει να αφήνουν ανθοδέσμες, μετά την είδηση για τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του βασιλιά Χάραλντ, σύμφωνα με το VG. Οι κάτοικοι που βρίσκονται στο σημείο συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες και συζητούν με ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασης του βασιλιά τους.