Αγαπηδάκη: για πρώτη φορά δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συμβουλευτική διατροφική για υγιή παιδιά

Στις πρόνοιες της τροπολογίας για την ψηφιακή εφαρμογή “Υγιή παιδιά (Healthy Kids)”, που σχετίζεται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή.

«Φέρνουμε ενώπιον του Κοινοβουλίου το θεσμικό πλαίσιο για ένα απαραίτητο ψηφιακό εργαλείο δημόσιας υγείας, μία εφαρμογή που αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής δράσης, την οποία υλοποιεί η χώρα μας για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Γνωρίζετε ότι είμαστε στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης δυστυχώς, μια αρνητική πρωτιά, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος. Να συνδράμει, και αυτό υποβοηθητικά, στα παιδιά και στις οικογένειες, προκειμένου να έχουμε καλύτερη υιοθέτηση καθημερινών υγιεινών συνηθειών ως προς την άσκηση, τη διατροφή με συγκεκριμένους στόχους και να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα στους γονείς να έχουν μία πιο συστηματική παρακολούθηση όλων αυτών, για παράδειγμα, των δεικτών, όπως είναι η κατανάλωση πρωινού, η αύξηση του νερού, η μείωση των αναψυκτικών που είναι πλούσια σε ζάχαρη και μια σειρά από άλλα, όπως και η φυσική δραστηριότητα για να έχουν τα παιδιά τους καλύτερη υγεία».

Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή δεν αποτελεί εργαλείο ιατρικής διάγνωσης ή θεραπείας. «Γονιός ή οικογένεια, εφόσον υπάρχουν για παράδειγμα διατροφικές διαταραχές, σοβαρά προβλήματα πρέπει πάντα να απευθύνονται στους γιατρούς. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Υγείας στη χώρα μας δίνει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συμβουλευτική διατροφική, γιατί ουσιαστικά είναι ένα τέτοιο εργαλείο, με επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες», είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας και διευκρίνισε ότι η εγγραφή, η παρακολούθηση και η καταχώρηση των στοιχείων, γίνεται αποκλειστικά από τους γονείς.

«Ακόμα και οι ανήλικοι χρήστες που είναι πάνω από δεκατρία δεν θέλουμε να μπορούν μόνοι τους να μπαίνουν σε όλο αυτό, γιατί μπορεί να συνυπάρχει κάποια αλλεργία για παράδειγμα, το παιδί να την υποτιμήσει, να λάβει ένα διατροφολόγιο το οποίο να μην είναι κατάλληλο και να έχουμε προβλήματα. Οπότε έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο ο γονιός γνωρίζει τα της υγείας του παιδιού, έτσι μπορεί να καταχωρήσει αυτές τις πληροφορίες στην εφαρμογή και να λάβει εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο», είπε η κ. Αγαπηδάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ