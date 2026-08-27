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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φραγμός της ΕΛ.ΑΣ. σε άτομα που προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Μέγαρο Μουσικής όπου θα μιλήσει ο Μητσοτάκης – Δείτε εικόνες και βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. σήμανε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, όταν φοιτητικοί σύλλογοι και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Μέγαρο Μουσικής, όπου επρόκειτο να παρευρεθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του thestival.gr, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έστησαν φραγμό στους διαμαρτυρόμενους στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, περίπου στο ύψος τους Ιαπωνικού Κήπου του Νερού, έτσι ώστε να μη προσεγγίσουν τον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού.

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται πως σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Δείτε εικόνες από τη διαμαρτυρία:

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη Κυριάκος Μητσοτάκης

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