Χαλκιδική: Νεκρός 88χρονος Σουηδός που κολυμπούσε στη Νέα Καλλικράτεια
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 88χρονος Σουηδός χθες το απόγευμα από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.
Η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για το περιστατικό. Ο 88χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.