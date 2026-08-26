Μαρινάκης για επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης: “Από τους μουσαμάδες περνάμε στα μεγάλα έργα”

«Ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης αλλάζει και αυτή η αλλαγή μεταφράζεται σε καλύτερη καθημερινότητα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης» τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη

«Αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσία του πρωθυπουργού, εγκαινιάζεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Η παράδοση της νέας γραμμής στη κυκλοφορία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης. Στο εξής, στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός-25ης Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα 3 λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη νέων συρμών στη κυκλοφορία».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη συμβάλει στην βελτίωση της κυκλοφορίας καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έχει καταγραφεί μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης». Προσέθεσε ότι «η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτή την τάση», ενώ σημείωσε ότι «η επέκταση του μετρό συνοδεύεται από αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού».

«Παράλληλα, σχεδιάζεται σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό με στόχο την 24ωρη λειτουργία του Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό με λεωφορειακές γραμμές», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό για επέκταση του μετρό προς τις δυτικές συνοικίες, λέγοντας: «Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση του Μετρό προς τα Δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην «ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη», επισημαίνοντας ότι «το 2019 μόλις 250 λεωφορεία βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην πόλη με μέσο όρο ηλικίας 14,5 έτη», ενώ «σήμερα στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη δρομολογούνται καθημερινά 500 λεωφορεία, εκ των οποίων 206 λεωφορεία του ΟΑΣΘ είναι ολοκαίνουργια».

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι και νέα λεωφορεία μπαίνουν από Σεπτέμβριο στην κυκλοφορία: «Πενήντα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία που παρελήφθησαν πρόσφατα, εντάσσονται από τον Σεπτέμβριο στη κυκλοφορία. Παράλληλα, προσλαμβάνονται 171 νέοι οδηγοί στον ΟΑΣΘ, μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ».

«Από τους μουσαμάδες και τα μεγάλα λόγια περνάμε στα μεγάλα έργα. Για πολλές δεκαετίες οι πολίτες είχαν χορτάσει από μεγάλα λόγια. Έβλεπαν εγκαίνια με μουσαμάδες πριν από λιγότερο από μια δεκαετία. Είναι μια εποχή λογοδοσίας, ειλικρίνειας και παραδοτέων. Έχουν χορτάσει οι πολίτες εγκαίνια με μουσαμάδες, τώρα είναι η νέα εποχή ειλικρίνειας, η επανάσταση του αυτονόητου στις μεταφορές της Θεσσαλονίκης, το πέρασμα από το γερασμένο στόλο στον σύγχρονο και ασφαλέστερο», τόνισε.

Οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην νομοθετική ρύθμιση που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στις 3 Ιουλίου για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας.

«Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν» είπε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε:

«Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά».

Για την απόκτηση δύο φρεγατών ΦΡΕΜ

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη συμφωνία που θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου, μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας, για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών ΦΡΕΜ.

«Πρόκειται για μία κίνηση, η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε επτά χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής των νοικοκυριών», λέγοντας:

«Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες διανομής με μείωση σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ «μετά την πιλοτική εφαρμογή που καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας» και τόνισε ότι «στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή, ή ψυχική αναπηρία τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια», ενώ διευκρίνισε:

«Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθούν η μοριοδότηση και η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του υποψηφίου. Ανάλογα με την κατηγορία ανάγκης, που προκύπτει από την αξιολόγηση, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας διαμορφώνεται από 416 ευρώ για μικρή ανάγκη έως και 1939 για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση».

Σημείωσε, επίσης, ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές αναμένεται να κατατεθεί αύριο στη Βουλή, εισάγοντας «ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές με βασικό στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη αποκατάσταση των πληγέντων» και πρόσθεσε:

«Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διεύρυνση των δικαιούχων στεγαστικής αρωγής, πλήρη ψηφιοποίηση μέσω του ή άδειες, διαφάνεια και λογοδοσία, ενισχυμένο πλαίσιο για τις κατολισθήσεις, άμεσες οικονομικές ενισχύσεις μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας, σύγχρονη διαχείριση των οικισμών, δημιουργία αυτοτελούς τμήματος ελέγχων στη γενική διεύθυνση κρατικής αρωγής και συντονισμού.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο αυριανό πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

«Αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9:30, ο πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για τη Βόρεια Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ