Νίκος Παππάς για Έλενα Ακρίτα: Θεσμική διολίσθηση της ΝΔ – Να πάρει θέση και ο Τσίπρας

Να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μη στηρίξει την υποψηφιότητα «θεσμική διολίσθηση», ενώ απηύθυνε έκκληση προς όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές να την υπερψηφίσουν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους και τοποθετήθηκε για τις σχέσεις του κόμματός του με τον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού.

«Θα μπορούσε να κοσμήσει το Προεδρείο της Βουλής»

Αναφερόμενος στην Έλενα Ακρίτα, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο «απολύτως κατάλληλο», το οποίο «θα μπορούσε να κοσμήσει το Προεδρείο της Βουλής».

Όπως ανέφερε, πέρα από τα χαρακτηριστικά της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ και την παρουσία της στον δημόσιο διάλογο, τίθεται ένα ευρύτερο ζήτημα θεσμικής λειτουργίας.

«Η πλειοψηφία λέει ότι δεν της αρέσει η κριτική που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση το συγκεκριμένο πρόσωπο και, άρα, δεν το ψηφίζει», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι κατά κανόνα γίνονταν αποδεκτές οι προτάσεις των κομμάτων για τη σύνθεση του Προεδρείου της Βουλής.

Προειδοποίησε ότι, εάν η λογική αυτή επεκταθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ένα μονοκομματικό Προεδρείο.

«Εάν η πλειοψηφία μπορεί να αρνείται να ψηφίσει ένα πρόσωπο επειδή έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, τότε δυνητικά μπορούμε να καταλήξουμε σε Προεδρείο της Βουλής που θα αποτελείται μόνο από ένα κόμμα. Αυτό δεν είναι απλό», ανέφερε.

Ο κ. Παππάς χαιρέτισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας, που έχουν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας θα υπερψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα.

Η έκκληση προς τον Αλέξη Τσίπρα και τους ανεξάρτητους

Στο ίδιο πλαίσιο, ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί δημόσια.

«Πρέπει να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την έκκλησή του με την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την προσχώρησή της στον πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα κόμμα το οποίο δεν βρίσκεται στη Βουλή. Η Όλγα Γεροβασίλη έχει παραιτηθεί για να πάει στο κόμμα του. Ο ίδιος πρέπει να πάρει θέση», είπε.

Κάλεσε, επίσης, το σύνολο των ανεξάρτητων βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, «για να δείξουν ότι δεν θα επιτρέψουν αυτόν τον θεσμικό κατήφορο».

Στις αρχές της εβδομάδας οι ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ

Για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Παππάς απέφυγε να αποκαλύψει ποια στελέχη θα εκπροσωπήσουν το κόμμα και πώς θα κατανεμηθούν οι σχετικές αρμοδιότητες.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθεί η «πλήρης διάταξη μάχης» του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΘ.

«Το κρίσιμο είναι η θέση που θα διατυπώσουμε», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες πολιτικές παρεμβάσεις αποδεικνύουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αντιπαρατίθεται με επάρκεια στην κυβέρνηση.

Ως παραδείγματα ανέφερε την ανάδειξη του ζητήματος της πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, την αντιπαράθεση του Παύλου Πολάκη με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη συζήτηση για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα.

«Η κυβέρνηση αποπληρώνει φθηνό χρέος και δανείζεται ακριβότερα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κυβερνητική απόφαση για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν χαμηλό επιτόκιο και προβλεπόταν να αποπληρωθούν μεταξύ 2029 και 2041.

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αποπληρώσει φθηνά και ήδη ρυθμισμένα δάνεια, την ώρα που η χώρα συνεχίζει να δανείζεται από τις αγορές με υψηλότερο επιτόκιο.

Για να εξηγήσει τη θέση του, χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός νοικοκυριού που διαθέτει ταυτόχρονα ένα στεγαστικό δάνειο με χαμηλό επιτόκιο και ένα ακριβότερο καταναλωτικό.

«Θα αυξάνατε τον δανεισμό σας στο καταναλωτικό για να αποπληρώσετε το στεγαστικό; Δεν θα το κάνατε, γιατί το καταναλωτικό έχει πολύ υψηλότερο επιτόκιο. Αυτό κάνει η κυβέρνηση», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, τα διαθέσιμα κεφάλαια θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα ή στην ενίσχυση της περιουσίας του ΕΦΚΑ, η οποία επλήγη από το PSI. Εάν η κυβέρνηση επέλεγε την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, πρόσθεσε, θα έπρεπε να επικεντρωθεί στα ακριβότερα τμήματά του, όπως ομόλογα που βρίσκονται στην αγορά.

Ο κ. Παππάς ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με περίπου 300 εκατ. ευρώ επιπλέον τόκους τον χρόνο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου η κυβέρνηση να παρουσιάσει τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η απόφασή της. Ο Νίκος Παππάς κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσέλθει στην Επιτροπή και ζήτησε από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν το σχετικό αίτημα.

Οι σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς για την έντονη κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν ξεκίνησε καμία αντιπαράθεση.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την επιλογή του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα πρέπει να εξηγήσει για ποιον λόγο αποχώρησε και ποια σημεία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμεί πλέον να υπερασπιστεί.

Ως παράδειγμα διαφοροποίησης αναφέρθηκε στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι πλέον διακρίνονται προγραμματικές μετατοπίσεις που εξηγούν τις πολιτικές αποστάσεις.

Ο Νίκος Παππάς επέμεινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέλθει αυτόνομα στις εκλογές, με στόχο να ενισχυθεί και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.

«Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και θέλουμε να ενισχυθούμε ώστε αυτό το πρόγραμμα να εφαρμοστεί», σημείωσε. Παράλληλα, χαρακτήρισε «πάρα πολύ επιθετική» τη θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και δεν διαθέτει πλέον πολιτικό ρόλο.