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Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Να μην προμηθεύονται συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες προειδοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων Plus Mixed Herbal Blend Paste και Benoit Oral Jelly που προωθούνται ως συμπληρώματα διατροφής και είναι πιθανόν να διακινούνται στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το προϊόν Plus Mixed Herbal Blend Paste περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη (sildenafil), ενώ το Benoit Oral Jelly περιέχει τις φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil), ταδαλαφίλη (tadalafil) και παρακεταμόλη (paracetamol), χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία τους.

H παρουσία των ανωτέρω ουσιών τα καθιστά μη εγκεκριμένα φάρμακα και καθιστά τη χρήση τους επικίνδυνη για την υγεία.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Πηγή: iatropedia.gr

Διατροφικά συμπληρώματα ΕΟΦ

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