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Κώστας Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης και η ΝΔ δεν είναι σε θέση να κάνουν μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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«Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα -συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης- με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα», απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς στην ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου όπου επέκρινε το ΠΑΣΟΚ για τη θέση του να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την Έλενα Ακρίτα την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσουκαλάς προσέθεσε ότι για τα πρόσωπα που προτείνονται, την ευθύνη έχουν οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες.

«Ο κ. Μαρινάκης που καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον Προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ. Σοβαρευτείτε, κ. Μαρινάκη», τόνισε ο εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Κώστας Τσουκαλάς

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