Θεσσαλονίκη: Ο Κ. Μητσοτάκης πήγε με το μετρό στη Μίκρα για τα εγκαίνια της επέκτασης προς Καλαμαριά – Δείτε βίντεο
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Με το μετρό επέλεξε να μεταβεί στον σταθμό της Μίκρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή εγκαινίων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στον σταθμό «Νομαρχία» του Μετρό Θεσσαλονίκης, στην επέκταση προς την Καλαμαριά, και επιβιβάστηκε σε συρμό μέχρι τον σταθμό «Μίκρα», για την παράδοση της επέκτασης.
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