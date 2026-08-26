OpenAI: AI agents ξέφυγαν από τον έλεγχο και εισέβαλαν στα δίκτυα της εταιρείας

Πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) που δημιούργησε η OpenAI κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ίδια τα δίκτυα της εταιρείας, κατά τη διάρκεια δοκιμών που εξελίχθηκαν διαφορετικά από ό,τι είχε προβλεφθεί, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Reuters, η 37σέλιδη έκθεση αποκαλύπτει για πρώτη φορά σειρά προηγουμένως άγνωστων στοιχείων σχετικά με την πρόσφατη εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των πιο προηγμένων μοντέλων της OpenAI.

Ορισμένες από τις μη αναμενόμενες και ανεξέλεγκτες συμπεριφορές των AI agents, οι οποίες κορυφώθηκαν με την πολυσυζητημένη παραβίαση της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Hugging Face τον περασμένο μήνα, είχαν ήδη αποκαλυφθεί ή αναφερθεί εμμέσως.

Ωστόσο, πολλές από τις λεπτομέρειες δημοσιοποιούνται τώρα για πρώτη φορά από την ίδια την εταιρεία.

Ορισμένα από τα ευρήματα προκαλούν ανησυχία σε ειδικούς στον τομέα της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης. Τουλάχιστον ένας ερευνητής προειδοποίησε ότι τα περιστατικά ενδέχεται να καταδεικνύουν βαθύτερα προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας, τόσο στην OpenAI όσο και ενδεχομένως ευρύτερα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: capital.gr