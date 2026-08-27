Δημήτρης Οικονόμου: Για κάποιους είναι καλό να μη μιλάς καθόλου, δεν καταλαβαίνουν προφανώς τα αυτονόητα

Αναφορά στο χθεσινό του σχόλιο, γύρω από το αντικονουπικό βραχιόλι που φορούσε συνεργάτιδα του, θέλησε να κάνει ο Δημήτρης Οικονόμου το πρωινό της Πέμπτης στον αέρα του ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, όταν η Μάρω Καρούση βρέθηκε εκ νέου στο πλατό του “Σήμερα”, οι δυο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές την πλησίασαν με τον Δημήτρη Οικονόμου να τονίζει με νόημα τα εξής.

“Για πάμε στην κυρία Καρούση, σιγά σιγά. Πήγαινε Γιάννη εσύ από εκεί γιατί θα κάνω επιθέσεις, πάλι, σεξιστικές οπότε καλό είναι να ‘μαι μακριά”.

Γ.Π.: Όχι, καλό είναι να μη μιλάς.

Δ.Ο.: Kαλό είναι να μη μιλάμε καθόλου. Για κάποιους. Για κάποιους καλό είναι να μη μιλάς καθόλου.

“Εδώ πάντως, επειδή το λέμε και αυτό τώρα, πρέπει να ξέρουν μερικοί, που δεν καταλαβαίνουν προφανώς τα αυτονόητα, είμαστε παρέα και είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε απλώς συνεργάτες που βρεθήκαμε κάπου και απλώς λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ είμαστε φίλοι, είμαστε παρέα χρόνια ολόκληρα”.

“Οπότε και να πεις και κάτι ούτε σεξιστικό μπορεί να εκληφθεί, ούτε ρατσιστικό, ούτε κακοποιητικό, ούτε τίποτα από όλα αυτά” υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Οικονόμου στον αέρα της εκπομπής “Σήμερα” του ΣΚΑΪ.

Με τη σειρά της, η Μάρω Καρούση διευκρίνισε τότε πως “κακοποιητικό, όχι, κανείς δεν το ‘πε. Εντάξει, είναι η πλάκα που την πάμε και εμείς ένα βήμα παραπέρα γιατί πρέπει και να κάνουμε μια πλάκα”.