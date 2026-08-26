Κατάρ: Στην Τεχεράνη ο πρωθυπουργός για συνομιλίες με το Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, θα ταξιδέψει αύριο Πέμπτη στην Τεχεράνη για συνομιλίες με ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον διάλογο.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, «οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την ανάγκη επιστροφής στο status quo πριν από την 28η Φεβρουαρίου».

Το Κατάρ είναι μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.