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Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκε υπάλληλο εταιρίας παροχής καταναλωτικών δανείων και άρπαξε 155 ευρώ από 46χρονη

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Δικογραφία σε βάρος μίας 61χρονης γυναίκας σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τον Μάρτιο του 2026 σε περιοχή των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης, προσποιούμενη υπάλληλο εταιρίας παροχής καταναλωτικών δανείων, έπεισε μία 46χρονη γυναίκα να μεταφέρει στον λογαριασμό της μέσω τραπεζικού συστήματος, συνολικά το χρηματικό ποσό των 155 ευρώ.

Θεσσαλονίκη

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