Eπανέναρξη του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας υπό προϋποθέσεις θα ζητήσει ο πρόεδρος του ΦΣΘ στη συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη

Την επανέναρξη του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστούν τόσο η ολοκλήρωση της θεραπείας των ασθενών, όσο και η έγκαιρη πληρωμή των φαρμακείων που θα συμμετάσχουν, θα ζητήσει, μεταξύ άλλων, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Φ.Σ.Θ.), κατά τη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης με τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων της πόλης, ενόψει της 90ης ΔΕΘ.

Όπως θα τονίσει ο πρόεδρος του ΦΣΘ, Διονύσιος Ευγενίδης, «το πρόγραμμα παχυσαρκίας άρχισε με επιτυχία, αλλά κατέληξε άδοξα τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους φαρμακοποιούς. Οι ασθενείς έμειναν χωρίς μέριμνα, καθώς δεν τους επιτράπηκε να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους και οι φαρμακοποιοί έμειναν απλήρωτοι για τη χορήγηση αυτών των πανάκριβων φαρμάκων για διάστημα δύο μηνών. Πρέπει το πρόγραμμα να ξαναρχίσει άμεσα, ακόμα και με διαφορετική μορφή από την προηγούμενη, διότι αφορά την υγεία ενός σημαντικού ποσοστού συνανθρώπων μας».

Διαχρονικό αίτημα των φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης αποτελεί και η εύρεση λύσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων, κυρίως αυτών που καταγράφονται εξαιτίας των παράλληλων εξαγωγών. Αφορούν φάρμακα πολυεθνικών εταιρειών και αποτελούν συνέπεια των πολύ χαμηλών τιμών που έχουν αυτά τα φάρμακα στη χώρα μας.

«Είχαμε προτείνει την απαγόρευση των εξαγωγών όσων φαρμάκων εμπίπτουν σ’ αυτήν την κατηγορία για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να διατεθούν όλα για τις εγχώριες ανάγκες. Στηρίζουμε τις αποφάσεις απαγόρευσης εξαγωγών που επιτέλους ελήφθησαν από το υπουργείο, ζητάμε την επέκταση της λίστας απαγόρευσης σε όλα τα φάρμακα στα οποία προκύπτει πρόβλημα για τους ασθενείς και είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε και νέες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αναμένεται να οξυνθεί τον χειμώνα που έρχεται», θα τονίσει ο κ. Ευγενίδης.

Στο υπόμνημα που θα παραδώσει στον πρωθυπουργό, ο κ. Ευγενίδης θα ζητήσει τη διάθεση από τα κοινοτικά φαρμακεία όλων των φαρμάκων υψηλού κόστους που δεν απαιτούν νοσοκομειακό περιβάλλον. Επιπλέον θα ζητήσει την ανάκληση του rebate στα φάρμακα και του clawback σε εξειδικευμένες βρεφικές τροφές απαραίτητες για τη ζωή των νεογνών, καθώς και την επαναφορά του ωραρίου σε 40ωρο και πενθήμερο και την επαναφορά του ιδιοκτησιακού αποκλειστικά σε επιστήμονες φαρμακοποιούς και όχι σε επιχειρηματίες. Μάλιστα θα προτείνει ο φαρμακοποιός να κατέχει τουλάχιστον το 51% του εταιρικού κεφαλαίου και τη διαχείριση της εταιρείας από το 33% που νομοθετήθηκε πρόσφατα.

Ο πρόεδρος του Φ.Σ.Θ. θα θέσει και θέμα της συνεργασίας της πολιτείας με τον Σύλλογο σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των φαρμακείων, δεδομένου ότι ο Σύλλογος είναι ΝΠΔΔ και σύμβουλος της πολιτείας σε αυτά τα ζητήματα.

Επίσης θα επιμείνει στη λήψη μέτρων στήριξης των γυναικών φαρμακοποιών, αλλά και στη θέσπιση υπερωριακής αμοιβής κατά τη διάρκεια των διανυκτερεύσεων και την εξόφληση οφειλών ύψους 582.000 ευρώ που εκκρεμούν από το 2012 για συνταγές που εκτελέστηκαν στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης σε ασφαλισμένους Ταμείων, τα οποία αργότερα ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.